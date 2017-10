VIDEO - La police nationale de Tours sort un clip choc pour mettre en garde les piétons contre les dangers du portable

Un clip de prévention "Sois prudent, lâche ton écran !", commence à être diffusé durant les vacances de Toussaint au cinéma des deux lions à Tours : ce film choc de 30 secondes rappelle que 10% des accidents dont les piétons sont victimes ont été causés par l'inattention provoquée par le portable.

"Sois prudent, lâche ton écran" : c'est le slogan d'une nouvelle campagne de sensibilisation que vous verrez ces jours-ci en Touraine, au cinéma, et sur des affiches. La police national de Tours a mis en place une campagne de prévention, avec un clip qui vise à mettre en garde les piétons contre les accidents qu'ils peuvent subir lorsqu'ils marchent en ayant les yeux fixés sur leur portable. Sur ce petit film de 30 secondes, que vous pouvez découvrir ci-dessous, un garçon joue à un jeu sur son téléphone portable, et fini renversé par une voiture.

Quand on regarde son portable, on est dans une bulle, mais c'est une bulle qui ne protège pas de l'extérieur, au contraire, puisque le piéton n'a même pas de carrosserie qui le protège " - Michel Beaume, de la Direction Départementale de la Sécurité Publique

Michel Beaume, de la direction départementale de la sécurité publique l'explique très bien : "Quand on regarde son portable, on est dans un effet hypnotique. Les gens ne voient plus rien autour. Il n'y a pas une journée, à Tours, sans une intervention avec un piéton qui s'est blessé parce qu'il écoutait de la musique, parce qu'il téléphonait ou parce qu'il envoyait un SMS" .

Le téléphone en cause dans la moitié des accidents mortels de piétons

Dans la moitié des accidents mortels de piétons, le téléphone portable est en cause. Une statistique qui n'étonnera pas les conducteurs du tramway et des bus de Tours, comme l'explique Anne-Sophie Laure, chargée de communication chez Fil Bleu : "Les principaux accidents que nous rencontrons depuis le lancement de ce réseau en 2013 sont des accidents avec des piétons ou des cyclistes qui ont la plupart du temps des écouteurs sur les oreilles. Ils ne voient pas et n'entendent pas arriver le bus ou le tram, ce qui provoque des collisions. A l'arrêt Verdun, il y a quelques semaines, un jeune homme qui avait des écouteurs sur les oreilles à traverser sans voir ni entendre le bus, il est entré en collision frontale avec l'avant du bus, et il a été grièvement blessé, donc c'est primordial que les gens comprennent qu'ils sont en danger lorsqu'ils sont isolés du reste de l'environnement".

La moitié des accidents mortels de piétons est liée au téléphone portable - © Police nationale / Préfecture d'Indre-et-Loire

Le clip a été tourné à Tours, avec des jeunes tourangeaux, dans des décors facilement reconnaissables qui devraient faciliter l'identification des jeunes spectateurs.