La police nationale lance un appel après la disparition inquiétante d'un jeune homme à Toulouse

Il a 18 ans, les cheveux noirs et frisés et fait 1m80. Baran Kaya a disparu depuis le 4 mai, chemin de Tucaut à Toulouse. Il portait un pantalon kaki et une veste mi-longue, également kaki.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La police nationale a lancé un appel à témoins. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter les enquêteurs de l'unité départementale de protection des familles au 05 61 12 81 78, ou au 05 61 12 76 33, ou au 05 61 12 77 77.