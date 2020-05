La police nationale lance un nouvel appel à témoin pour retrouver Mathis Jouanneau

"Nous sommes spécialisés dans les cold cases et nous avons voulu mettre un coup de projecteurs sur les disparitions de Mathis et de Cécile Valin (une adolescente disparue il y a 23 ans en Savoie)" a expliqué à l'AFP le patron de l'office central de la répression des violences aux personnes, Eric Berot.

Le jeune Mathis avait 8 ans au moment de sa disparition en 2011 à Caen. "Il a été enlevé par son père, qui ensuite a erré durant 3 mois avant d'être interpellé près de Montpellier, mais seul. On ne sait pas ce qu'il s'est passé, si l'enfant est vivant ou mort", a poursuivi Eric Berot. Entre temps, Sylvain Jouanneau a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle et s'est muré dans son silence. Pour ce nouvel appel à témoin, la police a décidé de refaire une analyse criminelle de l'affaire et de publier une photo vieilli de Mathis (16 ans désormais) et une autre datant de sa disparition.

La maman de Mathis, Nathalie Barré © Radio France - -

Sa maman demande un appel à témoins télévisé au niveau national

"Ca donne un peu d'espoir et ça peut peut-être raviver des mémoires, explique la maman de Mathis, Nathalie Barré. Le numéro vert a été réactivé, c'est super bien. Après j'aurais souhaité une conférence de presse avec un appel à témoins que je demande depuis au moins quatre ans. Ce genre d'appel à témoins devrait être télévisé au niveau national. La police a toujours été à mes côtés, c'est plutôt la justice qui ne suit pas derrière", regrette Nathalie Barré qui ne sait toujours pas ce qu'est devenu son fils, près de 9 ans après sa disparition.

Un mail, jouanneau@interieur.gouv.fr est à votre disposition si vous pensez avoir des informations. L'an passé, 1.441 disparitions inquiétantes de mineurs ont été signalées en France.