La police nationale mène une vaste opération anti-drogues à Metz-Borny et Bellecroix

La police nationale de Moselle a effectué une descente dans les quartiers de Borny et Bellecroix à Metz ce jeudi soir. Plus d'une trentaine d'agents ont été mobilisés pour tenter de mettre la main sur des trafiquants de drogues. Trois personnes sont interpellées et placées en garde à vue.