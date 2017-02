La Police Nationale prend le risque de rouvrir un commissariat dans le centre de Nantes

Le commissariat du centre de Nantes a rouvert ses portes aujourd'hui, près du C.H.U. Incendié lors d'une manifestation il y a 3 ans, le bâtiment ne sera occupé que du lundi au vendredi. Il reste donc vulnérable.

Le ruban tricolore a été coupé ce lundi après-midi par le Préfet de Loire-Atlantique, entouré du maire de Nantes et du Directeur Départemental de la Sécurité Publique. Le bâtiment abrite aujourd'hui 35 fonctionnaires, dont la moitié sont des personnels administratifs. Il accueille également deux équipes de 8 policiers en tenue, qui se relaient pour accueillir le public et assurer les patrouilles en semaine. Ce commissariat de quartier a pour mission de couvrir tout le centre-ville, l'île de Nantes et le quartier de Malakoff.

Le nouvel accueil du commissariat du cours Olivier de Clisson à Nantes © Radio France - Emmanuel Sérazin

Déjà deux attaques contre le commissariat

Le site est resté fermé trois ans, après avoir été pris pour cible lors d'un rassemblement contre l'aéroport de Notre-Dame des Landes. Un manifestant avait jeté un engin incendiaire à l'intérieur des locaux. Le feu avait détruit le rez-de-chaussée, et les dégagements de fumée avaient sérieusement abîmé l'étage. Après une longue chasse au crédit, 250 000€ ont été investis pour réaménager le bâtiment. Mais samedi dernier, soit deux jours avant sa réouverture, le commissariat a de nouveau été pris pour cible lors de la manifestation de soutien à Théo : la vitrine a été barbouillée de peinture rose.

Ce commissariat de centre-ville sera ouvert en journée du lundi au vendredi. En revanche, le nuit et le weekend, les bureaux seront déserts. Certes, le site est placé sous alarme et est équipé d'un système de vidéosurveillance, mais il n'en reste pas moins un bâtiment vulnérable. LE patron des policiers en est bien conscient...

Le commissariat du centre-ville est situé sur le cours Olivier de Clisson, près du C.H.U. Il accueille le public du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h.