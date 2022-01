La police nationale recrute dans le sud de la France

La police nationale recrute des policiers adjoints dans le sud de la France, notamment dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 7 mars 2022.

Les policiers adjoints assurent des missions de prévention et de répression (illustration)

La police nationale recrute des policiers adjoints dans le sud de la France. Un appel à candidature est lancé dans plusieurs départements : Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, mais aussi Alpes-Maritimes, Ariège, Aude, Aveyron, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne et le Vaucluse.

Les policiers adjoints (les anciens adjoints de sécurité) "participent à l’accomplissement des missions de prévention et de répression de la délinquance, de surveillance générale et d’assistance aux victimes", selon le communiqué du préfet de la zone de défense et de sécurité sud.

Ces policiers adjoints sont employés à temps plein pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Aucune condition de diplôme n’est exigée pour participer aux épreuves de sélection. Par le biais du concours interne, ils peuvent ensuite devenir gardiens de la paix et accéder ainsi à la fonction publique.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 7 mars 2022.

Toutes les informations sur ce recrutement sont disponibles sur le site devenirpolicier.fr rubrique "Nous rejoindre".