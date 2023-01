La police ouvre le feu à Perpignan après un refus d'obtempérer, un fusil à pompe retrouvé dans la voiture

La course poursuite avec la police a débouché par une collision

Plusieurs coups de feu ont résonné ce mardi soir dans le centre-ville de Perpignan. Un policier de la Bac a fait usage de son arme pour défendre l'un de ses collégues, après un refus d'obtempérer, sans faire de blessés.

Un couple circulant en voiture dans le quartier Saint-Mathieu a tenté de se soustraire à un contrôle : le conducteur s'est engagé dans une rue à contresens. Pris en chasse par les policiers, le fuyard a pris de nombreux risques, en roulant notamment sur des trottoirs, avant de percuter une autre voiture.

Déjà bien connu de la justice, le conducteur de 23 ans et sa passagère de 27 ans ont été interpellés. L'homme avait interdiction de séjourner dans les Pyrénées-Orientales, suite à une précédente condamnation. Un fusil à pompe non chargé a été retrouvé dans la voiture.

Selon le syndicat Alliance, trois policiers de la Bac auraient été légérement blessés dans l'intervention. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. D'ores et déjà, les tests de dépistés réalisés sur le mis en cause révélent une consommation de drogue et d'alcool.