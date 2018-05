Champigny sur Marne ; Cité Bois l'Abbé

La commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) a été le théâtre de violences, dans la nuit de vendredi à samedi. Trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour jets de projectiles incendiaires sur des policiers, dans la cité "Bois l'abbé", où le climat est particulièrement tendu depuis des arrestations dans ce même quartier la semaine dernière.

Selon une source policière, jusqu'à une cinquantaine de personnes ont participé à ces violences, à proximité du commissariat de la cité. Des tirs de mortiers et des projectiles incendiaires ont été lancés en direction des policiers, qui ont appelé des renforts et répliqué avec des tirs de flash-ball et des grenades lacrymogène. Des voitures et des poubelles ont été brûlées. Il n'y a pas eu de blessé.

Valérie Pécresse a réagi sur twitter, adressant tout son soutien "aux policiers qui ont à faire face à des bandes ultra-violentes qui veulent s’en prendre à eux. Les coupables doivent être identifiés et sévèrement sanctionnés".