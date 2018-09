Vendredi un lycéen de l'établissement montpelliérain et son père ont été pris à partie par une bande de jeunes ressortissants albanais. Le père a reçu plusieurs coups de couteau. La présence de ces mineurs hébergés dans un foyer de l'Ecusson pose régulièrement des problèmes.

Montpellier, France

Une voiture de police était stationnée ce lundi soir devant le lycée Joffre à l'heure de la sortie. Un renforcement de la surveillance décidé après l'agression de vendredi soir.

De jeunes ressortissants albanais hébergés dans un foyer près de la cathédrale Saint Pierre (l’hôtel des Fauvettes) sont présents régulièrement devant l'établissement pour vendre des cigarettes ou des stupéfiants. Ils sont assez insistants et s’énervent parfois en cas de refus.

Vendredi vers 17h, ils ont ainsi roué de coups un jeune du lycée. Ilian témoin de la scène est intervenu avec un ami. Ils a réussi à faire fuir les albanais.

Tous se sont retrouvés dans la soirée rue Maguelone. Ilian et son copain mangeaient un sandwich. Les agresseurs les ont reconnu et ont commencé à les frapper. Ilian a alors téléphoné à son père qui a "déboulé" en ville avec son frère. La petite famille s'est lancée à la recherche des agresseurs.

Ils étaient armés de couteaux et de planches cloutées

Ils les ont retrouvé sur l'esplanade Charles de Gaulle sauf qu'ils étaient beaucoup plus nombreux et armés de couteaux, de bouteilles de verre et de planches cloutées.

Un mineur albanais présenté à la justice

Le père et l'oncle blessés ont trouvé refuge dans un bar à chicha le B4 a côté du musée Fabre. Ilian lui avait réussi à se cacher dans un buisson.

Dans la foulée la police a arrêté trois ressortissants albanais. Deux ont été relâchés. Le troisième a été présenté à la justice Il s'agit de l'auteur des coups de couteau, il a 16 ans.

Depuis cette agression, certains élèves du lycée ne sont pas rassurés. Sandra Fantova est venue chercher sa fille à la sortie des cours ce lundi soir. Cette dernière a peur depuis la violente agression de vendredi :"Ma fille est un peu traumatisée. Je ne comprends pas qu'on laisse ces mineurs albanais agir. A 17h, sous les yeux d'enfants en bas âge, ce n'est pas normal"

Sandra la mère d'une lycéenne de Joffre à Montpellier Copier

Dans un communiqué le conseiller municipal LR Alex Larue parle d'une "situation inquiétante en matière de sécurité et demande au maire de réagir pour éviter des événements encore plus graves".