La police retrouve une centaine d'animaux dans des cages à Hyères

Hyères, France

C'est un courrier adressé au Procureur de la République de Toulon qui déclenche l'affaire. Il y est mentionné la présence de nombreux animaux détenus par une habitante de son quartier, à son domicile. Les policiers se rendent alors sur place une première fois vendredi dernier, et découvrent en effet, non sans une certaine stupéfaction des cages partout. A l'extérieur de la villa, mais aussi dedans : des toilettes, en passant par le salon jusque dans la chambre et la cuisine, des dizaines de cages s'entassent. Des cages qui renferment, chiens, chats, pigeons, rats ou encore des poules. La maison est en désordre absolue, l'insalubrité totale. Mais pourtant, ces animaux sont nourris et pas du tout mal soignés. Des animaux dont la propriétaire dit qu'elle veut les sauver de la rue. Alors elle les capture et les ramène chez elle pour s'en occuper.

L'occupante des lieux a été placée en garde à vue ce lundi, puis a fait l'objet d'une mesure de placement d'office après une expertise psychiatrique concluant à son abolition du discernement. Les policiers, accompagnés de la SPA ont donc procédé vendredi puis ce lundi à la saisie des animaux.