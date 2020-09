Drogue : la police s'affiche dans le quartier Fontbarlettes à Valence

Après les annonces du ministre de l'Intérieur, la police occupe le terrain. Lundi, Gérald Darmanin a annoncé qu'il voulait lutter contre le trafic de drogue. "Cela doit être l'alpha et l'oméga de toutes nos interventions" a-t-il notamment déclaré.

Ce mardi soir, accompagnés du préfet de la Drôme et du procureur de la République, les policiers se sont donc déployés à Fontbarlettes à Valence, un quartier sensible secoué par plusieurs fusillades liées au trafic de drogue ces derniers mois. Participent à cette opération de sécurisation 25 policiers nationaux avec des chiens anti-drogue et 7 agents de la police municipale.

Un homme qui avait de la drogue en sa possession lors du contrôle s'est vu infliger la nouvelle amende de 200 euros pour usage de stupéfiants qui est généralisée depuis le 1er septembre.