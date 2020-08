La police saisit quinze tonnes de marchandises destinées à un "marché sauvage" à Montpellier

Près de quinze tonnes de marchandises, essentiellement alimentaires (fruits et légumes), ont été saisies ce samedi à Montpellier, dans le quartier de la Mosson. Elles étaient destinées à un marché illégal, qui voit le jour la nuit, selon les autorités. Sous le contrôle du procureur de la République, les policiers nationaux (25) et quelques policiers municipaux (9) ont été mobilisés, durant plus de 3h, et ont également mis la main sur deux camions illégaux, immatriculés en Espagne, ce qui peut laisser penser l'existence d'une filière très bien organisée.

Quatre hommes ont été interpellées puis relâchées, dont deux espagnols. : l'un est convoqué devant la justice en janvier prochain. L'autre devra justifier prochainement de sa présence sur le territoire national.

A l’exception de quelques produits impropres à la consommation qui ont été détruits, toutes les autres denrées ont été attribuées à la Croix Rouge et à la Banque Alimentaire, pour être redistribuées à leurs bénéficiaires. Les services de l’Etat et notamment de la Direction départementale de la protection de la population (DDPP) ont été chargés de vérifier les produits en question.

« Ce marché est illégal et constitue une concurrence inacceptable pour les commerçants en règle du quartier et des Halles dont le chiffre d’affaires est durement affecté. De plus, il n’est pas contrôlé par les services sanitaires et fait courir un risque hygiénique important aux clients très largement issus du quartier de la Mosson. Les populations issues de quartiers populaires ont droit à la sécurité sanitaire au même titre que l’ensemble des Montpelliéraines et des Montpelliérains. Ce ne sont pas ceux qui enfreignent la loi qui font la règle. » a réagit le maire de Montpellier, Michaël Delafosse.