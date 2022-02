La police saisit une moto-cross au nord de Limoges après un refus d'obtempérer

Les faits se déroulent ce dimanche, dans le secteur Nord de Limoges au rond-point de Grossereix. Un équipage de la police municipale patrouille et croise une moto au niverau de l'avenue Georges Guingouin. Cette moto-cross de la marque Yamaha est non homologuée pour circuler sur la route, et ne possède ni plaque d'immatriculation, ni rétroviseurs. De plus, elle fait un bruit très important.

Un fort soupçon de refus d'obtempérer

La police municipale entreprend donc de suivre le véhicule, avec sur la selle un homme de 38 ans. Mais, malgré les gyrophares allumés et avertisseurs sonores mis en place, l'homme ne semble pas s'arrêter et regarde même plusieurs fois dans leur direction. Constatant finalement être pris au piège, il s'arrête sur le côté face à une station service. C'est alors que le contrôle se réalise : les policiers vont constater que l'homme, qui réside Beaune les Mines; n'avait pas assuré son véhicule, pourtant acheté trois semaines plus tôt pour 2 500 euros. Embarqué au commissariat, il avouera les faits mais refusera d'admettre son refus d'obtempérer.

La moto-cross a été saisie et mise à la fourrière. Elle sera détruite. L'homme de 38 ans ne sera pas plus poursuivi pour ce délit.