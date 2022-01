La police se numérise en Charente-Maritime

Nouveaux logiciels, nouvelles caméras, procédures dématérialisées. La police nationale se met aux nouvelles technologies. 50.000 euros sont investis au premier semestre 2022 pour faciliter le travail des fonctionnaires, et leur faire gagner du temps, qu'ils pourront passer sur le terrain, à réaliser leurs missions. Illustration au commissariat de Rochefort.

La visite guidée du commissaire Olivier Saudreau commence par l'accueil. Sur l'écran de la secrétaire, un nouveau logiciel, baptisé Rapid. "Rapid remplace les registres qu'on remplissait à la main, c'est très pratique" assure la fonctionnaire. "Maintenant tous les fonctionnaires savent en temps réel ce qui se passe, complète le commissaire Saudreau. Par exemple, qu'une personne convoquée vient d'arriver à l'accueil, puisque le fonctionnaire a le report de ce logiciel sur son écran."

L'outil permet aussi de faire des statistiques : "l'an dernier on a eu 4.925 personnes qui ont été prises en charge en moins de 15 minutes" lit le commissaire Saudreau sur l'écran. "Soit 86% des visiteurs, là où tout le monde a l'image qu'on va attendre des heures au commissariat."

Neuf caméras-piéton

Direction ensuite la salle de garde, où un autre logiciel permet aux policiers de prendre et déposer leurs armes. Sur un mur, des écrans permettent de surveiller les caméras disposées dans l'espace public par la ville. C'est aussi là que sont stockées les neuf nouvelles caméras piéton des policiers rochefortais : "avant c'était très compliqué de se servir des caméras, précise le commandant Vion qui dirige le service de la voie publique. Aujourd'hui on badge avec notre carte professionnelle, et le socle nous indique la caméra à prendre. Quand on rentre on la repose, et les images sont automatiquement enregistrées dans l'ordinateur."

Ces caméras font aujourd'hui partie du quotidien des policiers, assure Olivier Saudreau. "Cela nous donne des éléments de preuve, et c'est aussi une façon de calmer les situations, car quand on voit la lumière rouge on fait attention à ce qu'on dit." Les policiers en civil utilisent aussi ces caméras, lorsqu'ils vont faire des interpellations. "Cela évite qu'on raconte n'importe quoi après."

Les écrans font partie du quotidien des policiers rochefortais. On y voit les images filmées par les caméras de surveillance, on géolocalise les équipes en cours d'intervention. Un logiciel permet aussi de prendre ou déposer son arme de service. © Radio France - Julien Fleury

Plaintes dématérialisées

On termine au bureau des plaintes. En pleine dématérialisation des procédures, comme le décrit Jean-Emmanuel de Beaumont, adjoint à la sûreté urbaine : "on est maintenant équipé de doubles écrans, ce qui permet aux déclarants de suivre en direct la rédaction du procès verbal. Et puis vous avez une petite tablette numérique pour signer. L'idée c'est le zéro papier." Pour l'instant, un tiers des procédures sont dématérialisées. Mais il faut encore imprimer pour les procédures les plus graves car le système n'est pas encore totalement connecté à celui utilisé par la justice. "Mais on est prêt" assure le commandement, qui se prépare également au dépôt de plainte en ligne, promis pour 2023 (aujourd'hui on ne peut faire que des pré-plaintes pour des atteintes aux biens).

"Cela va faire gagner du temps" assure Jean-Emmanuel de Beaumont. Du temps que les fonctionnaires pourront passer sur le terrain, c'est la promesse de l'Etat. "Mais ça ne changera pas le nombre de dossier, on est d'accord" sourit le policier.

En 2021, le principal effort de modernisation numérique en Charente-Maritime s'est porté à La Rochelle sur la création d'un nouveau centre d'information et de commandement du commissariat, une grande salle bardée d'écrans. 350.000 euros investis. C'est aussi là que convergent désormais tous les appels passé au 17 dans le département. Une centralisation du 17 pour lequel le département a été pilote.