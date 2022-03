La policière qui avait visé un collègue avec un taser à Tourcoing reconnue coupable mais dispensée de peine

La policière jugée en février par le tribunal de Lille pour avoir déclenché son taser envers un collègue, alors qu'il était en train de conduire, vient d'être reconnue coupable pour violences avec arme et mise en danger de la vie d’autrui par le tribunal correctionnel de Lille ce 9 mars. En revanche elle est dispensée de peine. Une peine de 10 mois de prison avec sursis avait été requise à son encontre.

Après avoir reçu les charges de taser, le conducteur avait perdu le contrôle de la voiture et avait percuté un véhicule en stationnement avant de prendre la fuite. Neuf mois de prison avec sursis et 1.000 euros d'amende avaient été requis à son encontre pour "délit de fuite après un accident" et pour la majore de police, passagère, pour "complicité de délit de fuite". Tous les deux sont relaxés.