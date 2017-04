La popularité de l'urbex auprès des jeunes adolescents inquiète en Bretagne

La mort d'un jeune homme de 17 ans à Rosporden rappelle les risques de l'exploration urbaine. Une pratique de plus en plus courante chez les adolescents. Certains le font sans aucune conscience du danger. Les explorateurs aguerris s'en inquiètent.

L'exploration urbaine est une activité dangereuse. Le rappel s'est fait brutalement dimanche 2 avril. Un jeune de 17 ans est mort en faisant une chute de 5 mètres à Rosporden. Il était monté sur le toit de l'ancienne usine Boutet-Nicolas. Le bâtiment est aujourd'hui désaffecté. Ce n'est pas la première fois qu'un drame se produit en France pendant une sortie d'urbex.

Une pratique très courue chez les jeunes

Il faut dire que les risques augmentent au fur et à mesure que l'activité gagne en popularité. Confidentielle au départ, l'exploration urbaine est devenue très visible sur les réseaux sociaux et sur Internet. Les vidéos d'urbex sont visionnées des millions de fois sur YouTube. Une notoriété qui pousse beaucoup de jeunes à se lancer sans la moindre préparation.

Je croise de plus en plus de jeunes de 13-14 ans qui n'ont aucune conscience du danger, qui ne voient qu'un terrain de jeu. Une fois, ils étaient sur le toit de l'ancienne clinique Lanroze à Brest, ils ont entendu des cracs mais ça les faisait rigoler. Alors que ça peut s'effondrer à tout moment..." Gaël Coupeau

Les bâtiments visités en urbex ne sont souvent plus entretenus. Les risques d'effondrement sont élevés. - Gaël Coupeau

Gaël Coupeau en appelle donc à la vigilance et à la plus grande prudence. Car à tout moment, il y a un risque de se blesser ou de se tuer. "Il faut avoir un téléphone chargé, il faut avoir de la lumière, il faut être à plusieurs dont un qui reste en-dehors du bâtiment pour prévenir les secours si jamais il se passe quelque chose."

Qui est responsable de la sécurisation des bâtiments désaffectés ?

Les expéditions se font souvent dans des zones interdites d'accès et des lieux privés. La question de la sécurisation de ces sites est un vrai casse-tête. A Rosporden, le maire assure que ça ne relève pas de ses compétences. "Ce n'est pas non plus à la police de s'occuper de ça" précise Michel Loussouarn.

La préfecture du Finistère fait la même réponse. Elle ne traite pas le sujet. De son côté, la coopérative Cecab, propriétaire de l'usine Boutet-Nicolas, ne nous a pas répondu.