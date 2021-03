La population de Wissant confinée de 6h45 à 14h ce mardi pour une opération de déminage

Confinement total ce mardi 2 mars à Wissant, qui n'a rien à voir avec la situation sanitaire. Une opération de déminage a lieu entre 7h et 14h au plus tard pour désamorcer un bloc de défense datant de la Seconde guerre mondiale, un explosif de plus de 50 kilos. Alors de 6h45 jusqu'à la fin de l'intervention des démineurs, les 896 habitants et les nombreux vacanciers doivent rester chez eux, dans les hôtels ou dans les gîtes. Volets fermés, mais fenêtres ouvertes pour éviter les bris de verre.

La fin des opérations sera signalée au mégaphone

L'opération se déroulera en trois temps : d'abord une reconnaissance des démineurs autour de l'engin, pour voir si d'autres blocs de défenses se trouvent autour. Ensuite, il faudra faire exploser la bloc de béton, avant de désamorcer la charge de TNT à l'intérieur.

La maire de la ville invite les habitants à ne pas sortir sitôt la première explosion entendue, ce qui retarderait la suite des opérations, mais d'attendre les messages des autorités, qui seront diffusés au mégaphone dans la ville. L'information sera également accessible sur le site de la mairie ou sur la page facebook de la ville.

Si nécessaire, l'opération peut être prolongée à mercredi 3 mars, selon les mêmes modalités, notamment par exemple si les démineurs découvraient d'autres blocs de défense dans les environs.