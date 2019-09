La porte de la prison de Nancy-Maxéville cassée au marteau par huit personnes cagoulées

Nancy, France

Huit individus cagoulés et habillés en noir se sont attaqués à l'entrée principale de la prison de Nancy-Maxéville, hier vers 21h.

La vitre blindée de la porte d'entrée de la prison de Nancy-Maxéville a été cassée au marteau. Cette vitre, pourtant pare-balles, a été fracassée en moins d'une minute.

"On garantit la sécurité, mais qui garantit la nôtre ?"

De la peinture et des fumigènes ont été lancés et des inscriptions ont été taguées sur les murs : "Feu aux prisons", "ACAB" pour "All cops are bastards".

Les inscriptions taguées sur les murs. - FO Pénitentiaire

Les malfaiteurs ont pu s'enfuir avant que la police n'arrive. Mais la colère des agents pénitentiaires gronde : "Les agents de la porte étaient choqués. Aujourd'hui, on n'est plus en sécurité. Ce qui nous fait peur, c'est qu'un individu peut venir et fracasser un porte d'entrée. On garantit la sécurité, mais qui garantit la nôtre ?", demande Fadila Doukhi, secrétaire régionale du syndicat FO Pénitentiaire.