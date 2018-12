Condamnée par la justice, la porte-parole des gilets jaunes en Haute-Saône arrête la mobilisation

Vesoul, France

Céline Roy est sortie du tribunal sous les applaudissements d'une centaine de gilets jaunes, qui attendaient devant le tribunal correctionnel de Vesoul. Quelques minutes plus tôt, la porte-parole des gilets jaunes était condamnée à deux mois de prison avec sursis et 800 euros d'amende à verser à la SNCF, pour avoir notamment bloqué un train la semaine dernière à Vesoul, avec d'autres gilets jaunes.

Une centaine de gilets jaunes devant le tribunal

Une dizaine de gilets jaunes avaient pris place dans la salle d'audience pour soutenir leur porte-parole. Ils ont pu entendre le réquisitoire très sévère du Procureur de la République, qui a réclamé huit mois de prison avec sursis et 2 000 euros d'amende contre Céline Roy, et surtout, qui veut faire de cette première condamnation un exemple pour tous ceux qui voudraient entraver la circulation malgré les interdictions.

Céline Roy perd également son permis

Poursuivie également pour avoir bloquer trois ronds-points au début du mouvement, Céline Roy a perdu six points sur son permis, qui n'en comptait que six puisqu'elle l'a obtenu il y a moins d'un an. C'est finalement la conséquence la plus embêtante pour elle, qui est commerciale et qui a besoin de son véhicule pour travailler. Les gilets jaunes présents devant le tribunal ont promis de l'aider à payer son amende et à repasser son permis.

Au micro de France Bleu Besançon, Céline Roy a confirmé qu'elle arrête la mobilisation.