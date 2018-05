La Poste était jugée au tribunal correctionnel de Besançon ce mercredi. Elle était poursuivie pour exécution d'un travail dissimulé et obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail.

Besançon, France

L'audience s'est tenue ce mercredi au tribunal correctionnel de Besançon, après 7 ans de procédure. La Poste est poursuivie pour exécution d'un travail dissimulé. Elle est mise en examen depuis 2015 dans cette affaire. A l'origine de ces poursuites, un non-respect des horaires de travail des facteurs.

En 2010, l'inspection du travail contrôle ces tournées théoriquement prévues entre 6h et 13h. Des tournées qui dépassaient régulièrement ces horaires, surtout pour les remplaçants qui ne connaissaient pas les circuits. Pour terminer la distribution du jour, ces remplaçants faisaient des heures supplémentaires. Or en l'absence de pointeuses, celles-ci n'étaient ni comptabilisées, ni payées. En terme juridique, il s'agit donc d'un travail dissimulé, autrement dit au noir.

En 2016, La Poste essaye de faire annuler la procédure

C'est donc il y a sept ans que le syndicat SUD PTT, partie civile dans cette affaire, a attiré l'attention sur ces pratiques, sur fond de malaise persistant à la Poste sur les conditions de travail. En avril 2016, la Poste avait tenté d'obtenir de la justice l'annulation de la procédure, sans succès. L'audience a eu lieu, un an plus tard, ce 23 mai 2018.

L'avocat de La Poste, qui a refusé de s'exprimer devant la presse, a plaidé la relaxe, insistant à la barre sur la légèreté du dossier, l'absence d'éléments solides et de supposés vice de forme, notamment l'absence de signature sur des procès verbaux dressés en 2010 par l'inspection du travail.

Une condamnation importante pour le symbole plus que pour l'amende selon l'avocate des parties civiles

Pour l'avocate des facteurs et des parties civiles, La Poste doit être condamnée pour le symbole, plus que pour l'amende qui sera probablement avec sursis, si le tribunal décide en effet de condamner La Poste pour ce travail dissimulé. En cas de condamnation, l'avocate estime que ça encouragerait d'autres procédures de ce genre, car selon elle on est au cœur d'un système généralisé.

La décision du tribunal correctionnel de Besançon a été mise en délibéré au 5 juillet prochain.