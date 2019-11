La Poste investit 1 million d'euros à Marsac en Dordogne pour trier plus vite les colis

La Poste vient de transformer son centre de Marsac. Un investissement d'un million d'euros pour une nouvelle machine qui va trier plus vite et plus efficacement les colis pour toute la Dordogne. A quelques jours du rush de Noël

Marsac-sur-l'Isle, France

Vous avez peut être déjà fait vos commandes de Noël sur internet. Et vous attendez l'arrivée de votre colis. Rien d'étonnant... La Poste s'attend à partir de ce lundi au rush de Noël. En temps normal 6500 colis sont triés chaque jour. Mais à partir de mi novembre et jusqu'en février, ce sera beaucoup plus.

Globalement le trafic colis devrait augmenter encore de 11% l'an prochain en Périgord avec l'essor du e-commerce, alors que le courrier s'effondre (-16% en 3 ans en Dordogne).

Alors La Poste a décidé transformer son centre de Marsac. Désormais tous les colis de toute la Dordogne y arrivent et y sont triés. Une nouvelle machine a été installée pour un investissement de 1 million d'euros.

Elle est active depuis le 15 octobre. Cet investissement était nécessaire avec l'évolution des habitudes entre baisse du courrier et hausse du trafic colis explique Xavier Desvergnes le directeur de l'établissement de Marsac.

Les colis sont rapidement flashés avant le tri à Marsac © Radio France - Antoine Balandra

"La plateforme de Marsac est un ancien centre de tri créé en 1992, pensé pour le courrier. Aujourd’hui on connaît la baisse du volume courrier. Les travaux engagés depuis le mois de mars pour plus d'un million d'euros permet d'adapter cet outil des années 90 au trafic colis qui lui connaît un essor avec la croissance du e-commerce" explique le directeur.

Après être sortis du camion en vrac, les colis partent sur un tapis roulant où ils sont d'abord flashés. Puis ils sont triés. 29 destinations sont possibles. Bergerac, Nontron Saint Astier ou encore Montignac en passant par Verteillac ou Preyssac.

La nouvelle machine installée à Marsac pour trier les colis de La Poste © Radio France - Antoine Balandra

En cette période de fêtes, le nombre de colis explose explique Xavier Desvergnes. "Aujourd'hui, nous distribuons 12.000 colis pendant la période de pointe, mais nous allons connaître un pic à 21.000 par jour la semaine avant Noël" explique le responsable.

Livraisons jusqu'à 20 heures

Le centre de tri de la poste de Marsac qui épaule donc le Père Noël est en ébullition 6 jours sur 7, de 3h30 à 23h30. Heureusement la nouvelle machine est plus ergonomique pour les agents. Mais elle permet aussi d'aller plus vite et donc de livrer plus rapidement.

Le directeur d'établissement Xavier Desvergnes présente la nouvelle machine et les sorties possibles pour les colis vers les villes de Dordogne © Radio France - Antoine Balandra

Sandrine par exemple est factrice depuis 6 ans : "C'est beaucoup plus pratique pour nous, plus rapide, on peut ensuite partir l'après-midi livrer les clients jusqu'à 20 heures" sur l'agglomération périgourdine. Un nouveau service proposé par La Poste.

Depuis la mise en place de ce nouvel outil de tri des colis mi octobre, huit emplois en CDI ont été créés par la poste à Marsac. La plateforme de préparation et de distribution du courrier de Marsac emploie 145 agents dont 70 facteurs.