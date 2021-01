La Poste s'apprête à regrouper quatre centres de distribution du courrier de l'agglomération du Mans

La Poste va fermer plusieurs centres de distribution du courrier au Mans et dans les communes voisines et en ouvrir un nouveau au Ribay. L'entreprise reconnaît "accélérer" des transformations en raison de l'évolution rapide des usages du courrier et des colis.