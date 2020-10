La préfecture d'Ardèche ferme un deuxième bar pour non-respect des règles sanitaires

La préfète de l'Ardèche a ordonné la fermeture de "My Beers" à Tournon-sur-Rhône (Ardèche) ce mercredi, quatre jours après celle de l'établissement de Privas. Ces deux bars ont dû baisser le rideau pour non-respect des gestes barrières.

Après l'établissement My Beers de Privas, c'est au tour de celui de Tournon de fermer ses portes pour non-respect des gestes barrières.

Jeudi dernier, la préfecture avait annoncé la fermeture imminente de deux bars de l'Ardèche pour non-respect des règles sanitaires. Jusqu'ici, un seul des deux avait écopé d'une fermeture administrative, la franchise de bar à bières "My beers" à Privas. La sanction vient de tomber ce mercredi pour le second. A son tour, l'enseigne My Beers de Tournon baisse le rideau pour quinze jours.

Plusieurs manquements aux règles en vigueur pour lutter contre la propagation du Covid-19 ont été observés par des agents dans ces deux établissements. Les gérants ont contesté les faits reprochés en vain.