La préfecture d'Ille-et-Vilaine anticipe d'éventuels débordements pour la soirée d'Halloween

La préfecture d'Ille-et-Vilaine mobilise les forces de l'ordre et prend deux arrêtés avant la soirée d'Halloween ce jeudi 31 octobre pour éviter les incidents, troubles et incendies de ces dernières années.

13 voitures et une vingtaine de poubelles avaient été incendiés dans l'agglomération rennaise lors de la soirée d'Halloween en 2018

Ille-et-Vilaine, France

13 feux de voitures, une vingtaine de poubelles incendiées et un jeune de 15 ans grièvement blessé par un tir des forces de l'ordre. La soirée d'Halloween a été très mouvementée l'an dernier dans l'agglomération rennaise comme d'ailleurs les années précédentes. La préfecture d'Ille-et-Vilaine prend donc les devants avant la soirée de jeudi soir où elle annonce que les forces de l'ordre seront mobilisées pour prévenir les troubles à l'ordre public.

Pas de feux d'artifices et de pétards

Elle prend par ailleurs deux arrêtés qui concerne depuis ce mercredi après midi tout le département. Le premier interdit la vente et l'utilisation des feux d'artifices, fusées et pétards. Le second interdit la vente aux mineurs de bouteilles ou de bidons qui contiennent des produits chimiques, inflammables ou explosifs. Les personnes majeures devront présenter une pièce d'identité au vendeur qui devra enregistrer les éléments permettant de l'identifier. Ces arrêtés sont en vigueur jusqu'au lundi 4 novembre à 8 heures.