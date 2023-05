La préfecture de Dordogne prend des arrêtés en prévision d'une rave party dans un département voisin

Une rave party non déclarée est prévue à Montguyon en Charente-Maritime ce week-end. La préfecture de la Dordogne a pris deux arrêtés par précaution.

La préfecture de la Dordogne a pris deux arrêtés interdisant les événements festifs musicaux et le transport de matériel sonore depuis ce vendredi et jusqu'à mardi matin, en précaution d'une rave party en Charente-Maritime.

La fête non déclarée est prévue à Montguyon, à 20 km de la Roche-Chalais, à l'est du département. Plusieurs milliers de personnes seraient attendues entre ce vendredi soir et lundi.