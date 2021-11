La préfecture de Gironde et la police nationale font de la prévention sur les stupéfiants

C'est une opération de prévention qui portait bien son nom. Personne n'a été verbalisé ce lundi midi à la sortie 12 de la rocade bordelaise (Mérignac) lors des contrôles de stupéfiants réalisés par la police nationale et supervisés par la directrice de cabinet de la préfète de Gironde, Delphine Balsa. Une dizaine de policiers ont arrêté les voitures pour procéder aux tests salivaires et vérifier les papiers des automobilistes. Parmi tous les accidents mortels sur les routes de Gironde, 9% étaient dus à des conduites sous stupéfiants en 2019 contre 16% à l'heure actuelle pour l'année 2021. Une progression qui prend sa source dans "la banalisation de l'usage du cannabis. On oublie que cela peut, comme l'alcool, réduire l'acuité visuelle, les réflexes et la vigilance. Mais cela a bien entendu des conséquences", rappelle Delphine Balsa.

Les gendarmes de Gironde procèdent à des contrôles sur les automobilistes. © Radio France - Yvan Plantey

Pour trouver des automobilistes positifs aux drogues (cannabis mais aussi opiacés, amphétamines ou cocaïne), il faut plutôt contrôler "sur les lieux de passage - ce n'est pas intéressant s'il n'y a qu'un véhicule à l'heure - et un axe où l'on peut mettre les automobilistes en sécurité", indique le commandant de l'unité motocycliste zonale sud-ouest Fabrice Riquebourg. En moyenne, seuls 2,8% des consommateurs roulent sous l'emprise de stupéfiants et 20% n'ont pas de permis.