La préfecture de Haute-Loire condamne une série de tags racistes découverts à Loudes

En Haute-Loire, la préfecture condamne une série de tags racistes découverts ces derniers jours, vraisemblablement en lien avec Madama Diawara, ce jeune Malien installé depuis deux ans dans le département et menacé d'expulsion.

Ces tags ont été découverts à Loudes en bord de route, zone de Coubladour. Des inscriptions à la bombe de peinture noire : "Bravo Monsieur le préfet, les noirs dehors", "Vive le Pen, Etienne et Papon" ou encore "Continuer M. Etienne : OQTF pour tous ces nègres".

La préfecture va signaler les faits au parquet

Pour le moment, on ne sait pas qui sont le ou les auteurs de ces tags, mais ils semblent faire référence au cas de Madama Diawara, arrêté la semaine dernière et placé en centre de rétention à Lyon, puis finalement libéré mais qui est toujours sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et donc expulsable vers son pays d'origine.

Éric Etienne, le préfet de Haute-Loire, a condamné ces tags dans un communiqué daté de ce mardi. Un courrier est en cours de rédaction pour signaler ces faits au procureur de la République du Puy-en-Velay.