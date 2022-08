La préfecture de l'Ardèche ferme le centre aéré Eveil et vous pour "dysfonctionnements"

Défauts d'assurance et de déclarations administratives, trop peu de moyens financiers pour assurer une bonne gestion, et tensions internes... le centre aéré de l'association Eveil et vous basé à Vesseaux en Ardèche est fermé. Une maman a même déposé plainte pour mise en danger d'autrui.