Gigean, France

La préfecture de l'Hérault ordonne la fermeture d'une salle de prière musulmane à Gigean, en vertu de la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT). L'arrêté doit être officialisé dans les heures qui viennent ce mercredi.

En cause : les prêches de l'imam, dont la nature a été jugée "répréhensible et contraire aux valeurs républicaines" dit-on dans la commune. Il est question d'appels à la haine et à la discrimination.

Ce lieu de prière était fréquenté par une centaine de fidèles, dont beaucoup n'étaient pas des habitants de la commune mais des gens de l'extérieur dont certains connus pour leur radicalisation.

Le maire a été prévenu de cette décision imminente le 7 mai dernier. L'association qui gère le lieu, elle aussi informée, a décidé de fermer ses portes avant même la publication de l'arrêté préfectoral, soit dès le 9 mai.

La fermeture devrait être prononcée pour une durée de 6 mois.