Montpellier, Hérault, France

La préfecture de l'Hérault promet une "vigilance toute particulière" et un "dispositif adapté" pour faire face aux appels aux violences lancés sur les réseaux sociaux à l'occasion des fêtes d'Halloween.

Dans un arrêté daté du 29 octobre 2018, la préfecture interdit la vente et l'achat de carburants en jerrycans, citernes et tout récipient portable. Les pétards sont également interdits. Ni achat, ni utilisation possible. Une interdiction valable depuis le mardi 30 octobre et jusqu'à samedi 3 novembre inclus sauf pour les professionnels du secteur du bâtiment par exemple.

Arrêté préfectoral concernant l'interdiction de vente de carburants - Préfecture de l'Hérault

Interdiction du carburant et des pétards

La police nationale n'a pas l'air très inquiète malgré un rendez-vous précis donné en gare de Montpellier pour une "purge" ce mercredi soir.

La "purge" fait référence à une série télé américaine qui imagine qu'une fois par an, le crime est légal. Dans l'appel pour Montpellier publié sur snapchat, c'est explicite. "Si vous voyez des flics soyez sans pitié, armes autorisés mortier, cutter, pistolet et autre barre de fer... que le meilleur ressorte en bon état, sur ce bonne chance". Un message bourré de fautes d'orthographe mais très relayé sur les réseaux sociaux.

L'appel à la purge pour Montpellier

Un appel à "la purge" aussi à Montpellier

La police nationale prévient d'ailleurs que même sur les réseaux sociaux, les appels à commettre des crimes sont passibles de cinq ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.

Un jeune isérois de 19 ans avait lancé un appel à "la purge" pour la nuit d'Halloween dans plusieurs villes de France. Un appel devenu viral sur les réseaux sociaux malgré son mea culpa.