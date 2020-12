Pas de fusées ni de pétards pour le Nouvel an. Dans son arrêté, le préfet de l'Indre prohibe l'achat et la détention de feux d'artifices et autres pétards, dès ce mercredi et jusqu'au lundi 4 janvier 2020.

La préfecture de l'Indre interdit les feux d'artifice pour le Nouvel an

Pas de belle bleue ni belle rouge dans l'Indre le soir du 31 décembre. Dans un arrêté, la préfecture interdit l'utilisation, l'achat, la vente ou le transport sur la voie publique de feux d'artifices et de pétards. "La cession à titre onéreux ou non des artifices de divertissement (...) est interdite du mercredi 30 décembre 2020 (0 heure) au lundi 4 janvier 2021 (6 heures). (...) le port et le transport sur la voie publique (...) est interdit" peut-on lire dans l'arrêté publié ce mercredi.

Le préfet justifie cette interdiction par "l'utilisation de plus en plus fréquente de ces produits contre le forces de sécurité intérieure" et des "risques accrus d'utilisation détournée".