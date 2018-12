La préfecture de l'Indre prend des mesures avant les manifestations de ce weekend

En vue des manifestations annoncées ce week-end, et notamment l'éventuel cinquième acte des Gilets Jaunes, la préfecture de l'Indre publie ce vendredi un arrêté.

Châteauroux, France

La préfecture de l'Indre interdit par arrêté à compter de ce vendredi et pour tout le week-end le transport par des particuliers de combustibles domestiques, de produits chimiques et d'acides, jusqu'à lundi matin 7h00.

Sont également interdits la détention et le transports d'artifices du type feu d'artifices ou pétard.

Des mesures prises en raison des manifestations annoncées ce weekend notamment à Châteauroux.