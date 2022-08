La Préfecture de l'Isère interdit de circuler dans quasiment tous les massifs forestiers du sud du département

Face à la sécheresse persistante et aux prévisions de vent pour ce week-end du 13 au 15 août, la Préfecture de l'Isère ne se contente pas d'interdire les pétards et feux d'artifices. Par un arrêté ce vendredi elle interdit provisoirementl'accès motorisé aux massifs forestiers d'une grande partie sud du département. Elle entend par là tous _«_les terrains en nature de bois, de forêt ou de taillis » où elle interdit « l’accès, la circulation et le stationnement de tout véhicule motorisé sur les voies et chemins des massifs forestiers, ainsi que l’apport et l’usage de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ».

Voici la liste des communes telle qu'elle figure dans l'arrêté préfectoral :

Liste des communes - Préfecture Isère

Liste des communes (suite) - Préfecture de l'Isère

Après réunions des différents services, au regard des prévisions météorologiques du week-end et sur conseil du Service départemental d'incendie et de secours déjà fortement mobilisé à Voreppe, Saint-Egrève et Vif, la ville de Grenoble a même décidé d'aller plus loin en interdisant également pour une semaine l'accès piétons aux sentiers vers le site sommital de la Bastille. Les sentiers vers le Mont Jalla et le Mont Rachais le sont également.