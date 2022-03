La mosquée gérée par l’association "Rassemblement des musulmans de Pessac" est accusée de promouvoir un islam radical et d'apporter son soutien à des organisations salafistes. Elle devra fermer ses portes pour une période temporaire de 6 mois.

La préfecture de la Gironde ferme la mosquée Al Farouk de Pessac pour salafisme et apologie du terrorisme

Les faits reprochés sont graves et dans son communiqué publié ce lundi soir à la presse la préfète de la Gironde Fabienne Buccio ne mâche pas ses mots. La mosquée Al Farouk est accusée "de promouvoir un islam radical et une idéologie salafiste".

"Des prêches et des propos ont régulièrement incité à ne pas respecter les lois de la République, justifié les attentats et valorisé la mort en martyr". Toujours selon la préfecture cette mosquée "incite au repli identitaire et condamne les musulmans qui ne partageraient pas une vision rigoriste de l’Islam". L'Imam est même accusé d'apporter son soutien à des organisations terroristes.

"Aux termes de la loi de 1905 et du code de la sécurité intérieure l’ensemble de ces faits constituent _une incitation à la violence, à la haine ou à la discrimination"_explique la préfecture. La décision c'est une fermeture temporaire de 6 mois. Si les responsables du lieu de culte ne se plient pas à cette décision ils encourt une peine de 6 mois de prison et 7.500 euros d'amende.