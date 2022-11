La préfecture de la Mayenne et la procureure de Laval s'engagent contre les violences faites aux femmes

C'est un nouveau pas en avant pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes. Le préfet de la Mayenne, Xavier Lefort et la procureure de la République, Anne-Lyse Jarthon, ont signé ce vendredi 18 novembre à Laval un protocole départemental de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes.

Une coordination plus importante

Ce protocole prévoit une coordination plus poussée entre les acteurs engagés contre les violences faites aux femmes en Mayenne. "Il prévoit une gouvernance resserrée à travers des groupes de travail thématiques : prévention, protection et accompagnement des victimes, hébergement/accès au logement, santé et des orientations partagées 2022-2026 en matière de prévention, d’accompagnement des victimes et de lutte contre la récidive", indique le communiqué de la préfecture. Une signature qui intervient en amont de la "journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes" le 25 novembre prochain.

L'occasion de rappeler quelques chiffres dans le département. En 2021, les services de police et de gendarmerie mayennais ont constaté 686 faits de violences conjugales et 80% des victimes étaient des femmes.