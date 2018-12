La préfecture de la Vienne interdit l'usage ou le transport de carburant, feux d'artifice et produits inflammables

Poitiers, France

Dans la Vienne, il n'est plus possible de vendre, d'acheter ou de transporter du carburant en jerrycans, bidons et autres contenants mobiles, et ce, jusqu'au mercredi 12 décembre à 9h. Il s'agit d'une décision de la préfecture. Cette dernière prolonge l'arrêté de sécurité et de tranquillité publique pris avant le week-end de manifestations des Gilets jaunes.

L'arrêté limite également la possibilité pour les particuliers d'acquérir des bouteilles ou bidons de produits chimiques, inflammables ou explosifs. Enfin, il est tout aussi interdit de vendre ou d'utiliser des pétards et autres feux d'artifice dans les lieux publics, espaces de rassemblement, ou immeubles d'habitation