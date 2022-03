La préfecture de police de Paris lance un appel à témoins après la fugue d'un jeune autiste

La préfecture de police de Paris lance un appel à témoins pour tenter de retrouver un garçon de 14 ans, atteint d'autisme. Ibrahim Cissé, 14 ans, a fugué le 3 mars dernier de son hôtel, situé dans le 12e arrondissement de la capitale. Il fait plus vieux que son âgé, précise le communiqué de la préfecture, et mesure 1,75 m. Il est mince, yeux et cheveux noirs, il porte des lunettes et est bègue. Le jour de sa disparition, il portait un jogging gris, une polaire, une doudoune matelassée et des baskets blanches.

Il est susceptible de fréquenter les transports en commun et les gares de Paris et sa petite couronne. Toute personne ayant des informations permettant de faire avancer les recherches des enquêteurs est priée de contacter le 0800 00 27 08.