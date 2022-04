La Préfecture de Police lance un appel à témoin après la violente agression d'une femme à Aubervilliers

La préfecture de police de Paris lance un appel à témoin ce vendredi 22 avril après la découverte d'une femme nue et mutilée le week-end dernier à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis.

Dans la nuit de samedi à dimanche 17 avril dernier , vers 3 heures du matin, une femme d'origine pakistanaise a été retrouvée nue et mutilée à hauteur du 117 rue Charles Tillon à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Elle est toujours hospitalisée. Elle est susceptible de s'appeler Katalera K, et aurait 39 ans. La Préfecture de Police indique que cette femme dont l'identité n'a pas encore été confirmée, est de type hindou, âgée de 35 à 40 ans. Elle est de petite taille, de forte corpulence et porte plusieurs tatouages.

Une enquête a été ouverte, elle est menée par le Service Départemental de la Police Judiciaire de Seine-Saint-Denis. Les forces de l'ordre sont à la recherche de toute information permettant de faire progresser l'enquête.

Si vous pensez reconnaître cette jeune femme, si vous avez été témoin des faits par exemple vous pouvez appeler le 0800 00 27 08 (numéro vert 7j/7 et 24h/24) ou bien adresser un mail à pppj-appelatemoin@interieur.gouv.fr