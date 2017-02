La préfecture de Seine-Maritime prend des arrêtés pour expulser des migrants qui veulent demander l'asile en France

Depuis la mi-janvier, une trentaine de migrants évacués de Calais fin octobre et hébergés en Seine-Maritime sont visés par des arrêtés d'expulsion alors qu'ils veulent demander l'asile en France. Ils font appel de ces décisions. Leur avocate dénonce le non-respect des promesses du gouvernement.

Ils sont une trentaine. Une trentaine de migrants, initialement installés dans la jungle de Calais, qui se sont installés dans les Centres d'accueil et d'orientation (CAO) de Seine-Maritime, au Havre et à Rouen, au moment du démantèlement du campement fin octobre. Tous sont montés dans les bus avec une promesse en tête : " Vous êtes les bienvenus ! [...] Je ne souhaite pas qu'à partir des CAO on procède à des opérations de dublinage [...] Ceux qui sont dans les CAO ont vocation à être accompagnés vers l'asile". Ces mots sont signés Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur à l'époque.

Concrètement, cette promesse signifie que les migrants évacués de la jungle de Calais et hébergés en CAO pourront faire leur demande d'asile auprès de la France. Or, la procédure européenne habituelle, appelée Dublin 3, prévoit que la demande d'asile d'un migrant soit examinée par le premier pays européen qui a contrôlé son identité. Cela veut dire que pour la plupart des réfugiés la demande se fera en Grèce ou en Italie. Le gouvernement s'était donc engagé à faire valoir sa clause discrétionnaire pour les migrants de la jungle de Calais, à savoir décider par lui-même de prendre en charge ces demandes d'asile plutôt que de les confier à d'autre pays.

On les a trahis !

Aujourd'hui, le son de cloche est bien différent pour ces migrants. En Seine-Maritime, ils sont donc une trentaine à être sous le coup d'un arrêté de transfert vers le premier pays qui les a contrôlés. Ils sont une quinzaine à Rouen (sur les 47 individus hébergés dans le CAO) et une quinzaine au Havre. Les arrêtés datent du mois de janvier. Tous ont une crainte : être expulsés vers la Grèce ou l'Italie, où leur traitement n'est pas toujours de qualité et où les délais de demande d'asile sont beaucoup plus long, crise migratoire oblige.

Aidés par des avocats, ils tentent de faire appel de ces arrêtés. Ainsi, Solenn Leprince, avocate à Rouen, a pu plaider la cause de cinq d'entre eux vendredi 3 février devant le tribunal administratif de Rouen : tous ont été déboutés. Elle recommencera ses plaidoiries ce lundi 6 février pour cinq autres cas. "On les a trahis !" fulmine-t-elle. "S'ils avaient su que c'était ce qui les attendait en allant dans les CAO, ils ne seraient pas montés dans les bus."

De son côté, la préfète de Seine-Maritime, Nicole Klein, réfute toute accusation de "dublinage" : "C'est absolument faux. Les demandeurs d'asile, quand ils viennent de la jungle de Calais, tant qu'ils n'ont pas de décision sur leur asile, ils ne sont pas renvoyés dans le pays où ils ont demandé l'asile. Après, s'il y a une décision de justice qui les a déboutés, ils n'ont plus le droit à l'asile." Sauf que la rédaction de France Bleu Normandie a pu consulter un des arrêtés pris par la préfète et le texte est clair : l'intéressé "sera remis aux autorités compétentes italiennes qui le prendront en charge en vue du traitement de sa demande d'asile." En résumé, destination l'Italie ou la Grèce pour ces migrants alors qu'on leur avait promis que la France examinerait leur demande d'asile.