La préfecture des Landes publie par erreur les identités de gendarmes du GIGN

On ne voit jamais leurs visages. On ne cite jamais leurs noms de famille. Et ce pour des raisons de sécurité. L'identité des gendarmes du GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, autrement dit l'unité d'élite de la gendarmerie, doit rester secrète, car ils interviennent sur des missions sensibles.

Noms et prénoms publiés

Or, ce lundi 13 mars, France Bleu Gascogne a découvert sur le site internet de la préfecture des Landes, parmi les traditionnelles publications d'actes administratifs, un arrêté visant à décerner la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement à cinq membres du GIGN. Ils étaient intervenus en juin dernier pour maitriser un forcené retranché chez lui à Campet-Lamolère . Or dans cet arrêté, visible par tout un chacun, les prénoms et les noms de famille des cinq gendarmes du GIGN étaient mentionnés.

L'arrêté tel qu'il a été publié sur le site internet de la préfecture des Landes. France Bleu Gascogne a masqué les noms de famille des gendarmes concernés. - préfecture des Landes

"C'est aberrant"

Étonné par cette publication, France Bleu Gascogne a donc cherché à savoir si la divulgation de ces identités était normale, et a notamment contacté le SIRPA, le service de communication de la Gendarmerie nationale. "C'est aberrant que ces noms se retrouvent en ligne !", s'est par ailleurs offusqué un gradé de la Gendarmerie nationale des Landes que nous avons mis au courant de cette publication.

Et effectivement, quelques heures plus tard, ce mardi 14 mars en fin de journée, l'arrêté a été retiré du site internet de la préfecture des Landes.

Un "raté"

Contacté, le SIRPA confirme qu'il y a eu un "raté" quelque part, que ces identités n'auraient jamais dû se retrouver en ligne, et que c'est bien suite au signalement émis par France Bleu Gascogne qu'il a été demandé à la préfecture de retirer l'arrêté en question de son site internet.

"La préfecture a commis une sacrée bourde", nous a confirmé en off un gradé landais de la Gendarmerie nationale. La préfecture des Landes reconnait que le document a été retiré, car il mentionnait les noms des gendarmes concernés, et ne souhaite pas faire de commentaires supplémentaires.