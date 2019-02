La préfecture des Pyrénées-Atlantiques interdit les écobuages après de nombreux incendies

Pyrénées-Atlantiques, France

500 hectares de végétation sont partis en fumée ces dernières 24 heures dans les Pyrénées-Atlantiques. La faute à des écobuages mal-contrôlés. Avec l'aide de la météo, des incendies se sont déclarés sur le massif des Pyrénées. Les pompiers sont intervenus une trentaine de fois depuis le début du weekend.

Face au danger et à la fréquentation probable en montagne en ce début de vacances scolaires, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques interdit donc la pratique de l'écobuage, au moins jusqu'au lundi 18 février 8h sur tout le département. D'autant que la météo printanière de ces derniers jours n'aide pas l'intervention des secours. Ce dimanche, le vent soutenu va continuer à souffler sur les massifs, avec des rafales pouvant dépasser 60 km sur les crêtes. Sans compter que la chaleur des derniers jours sèche la végétation, encore sale, de l'hiver.

Cinq incendies toujours en cours

Actuellement, cinq foyers sont encore en cours d’extinction, à Saint-Jean-Pied-de-Port et Baïgorry. Une douzaine de casernes de pompiers sont mobilisées (entre 50 et 100 hommes). C'est le cas des centres de secours de Saint-Pée-sur-Nivelle, Saint-Jean-Pied-de-Port, Baïgorry, Anglet, Hasparren, Saint-Palais, Iholdy, Orthez et Pau. Les soldats du feu français aidés par des homologues espagnols pour sécuriser trois habitations, dont une ferme.

La préfecture rappelle que la pratique de l'écobuage est réglementée et doit faire l'objet d'une autorisation préalable du maire et d'une information préalable du maire et du Service Département d'Incendie et de Secours. Vous pouvez vous informer sur la localisation des chantiers d'écobuage en cours sur le site internet de la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques.