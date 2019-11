Sécurité routière : des actions de sensibilisation menées au tribunal de Saverne

Saverne, France

Dans la salle d'audience n°5 du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Saverne, ce mercredi 6 novembre 2019, ils sont une petite dizaine à être jugés pour des délits routiers. Mais avant, ces prévenus vont assister à une action de sensibilisation.

Face à eux, Michel Rich, directeur des comités du Haut-Rhin et du Bas-Rhin de l'association Prévention routière. Il donne le nombre de blessés sur les routes du Bas-Rhin (668 depuis le début de l'année 2019, selon les derniers bilans de la préfecture), et le nombre de morts - 33 depuis le début de l'année -.

Conduire "n'est pas un geste banal"

C'est ensuite autour de Cédric Belenfant de prendre la parole. En 2005, il a failli perdre la vie sur la route. Un automobiliste, sous emprise de cannabis, a percuté sa moto de plein fouet en tentant de dépasser un autre véhicule. Cédric Belenfant détaille ses séquelles, 14 ans après l'accident : "J'ai une paralysie sur toute la partie gauche de mon corps, partielle sur la jambe et totale sur le bras. J'ai aussi des douleurs fantômes au niveau de mon bras paralysé, et je me fatigue très vite."

Pour la préfecture du Bas-Rhin et le TGI de Saverne, l'objectif de cette action de sensibilisation est de faire prendre conscience des dangers que peut représenter la conduite. "Ce n'est pas un geste banal, il implique de grandes responsabilités vis-à-vis de la société et vis-à-vis de soi-même", souligne Joël Dubreuil, sous-préfet de Saverne. Organisée une fois par mois, cette action de prévention va être évaluée au printemps 2020, avec une volonté de la pérenniser.

En France, neuf personnes sont tuées chaque jour sur la route. La vitesse et l'alcool restent les premiers facteurs de mortalité au volant.