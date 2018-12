La préfecture du Gard attaque en justice la crèche installée dans la mairie de Beaucaire

Beaucaire, France

Julien Sanchez, le maire Rassemblement national de Beaucaire, l'annonce sur sa page Facebook : l'État via son représentant dans le Gard Didier Lauga, va attaquer sa décision d'installer une crèche provençale dans la mairie. "Une façon pour la Macronie de nous souhaiter un bon réveillon et un joyeux Noël", explique-t-il. Inaugurée le 4 décembre dernier, cette crèche reçoit, selon la mairie, plusieurs centaines de visiteurs attachés aux traditions de Noël. Le maire RN parle de défense de la tradition, la préfecture ne manquera pas d’évoquer le principe de défense de la laïcité. La crèche est visible jusqu'au 6 février à moins que l'État n'obtienne gain de cause et donc l'interdiction de l'installation de la crèche dans un bâtiment public.

Défense des traditions ou défense de la laïcité ?

Depuis son arrivée à la tête de la municipalité, le conseiller régional RN a décidé d'installer cette crèche au nom de la défense de la tradition et de la culture. Un dernier argument réfuté le 8 décembre dernier par le tribunal administratif de Montpellier qui a ordonné au maire de Béziers, Robert Ménard, de retirer la sienne du hall de la mairie. Il l'a déplacée dans un bâtiment municipal contigu.

"Je suis surpris d'apprendre que le représentant de la Macronie attaque une crèche comme si, dans cette période de "gilets jaunes", il n'y avait pas d'autres priorité." Julien Sanchez.

Julien Sanchez, maire RN de Beaucaire.

"C'est la première fois que la préfecture nous attaque pour notre crèche provençale. La Ligue des droits de l'Homme en référé a été déboutée".

Je ne sais pas si on va nous envoyer des CRS pour enlever la crèche ?

Le post sur Facebook du maire de Beaucaire, Julein Sanchez. - Mairie de Beaucaire

D'autres crèches, installées dans des mairies ont été interdites, comme à Marseille la semaine dernière.