La préfecture du Gard autorise de nouveau l'accès aux massifs forestiers de plus de 1 hectare

Les conditions sont de nouveau réunies, selon la Préfecture du Gard. L'accès aux massifs forestiers et garrigues de plus de 1 hectare est de nouveau autorisé, ce mardi. La vigilance sur le risque incendie reste toutefois absolument nécessaire.

De nombreux départs de feu ont touché le département du Gard ces derniers jours, en particulier à Générac et Bordezac. Le département, comme l'ensemble du territoire, connaît de fortes chaleurs, et la sécheresse. Des vents violents s'y étaient ajoutés la semaine dernière. L’un des plus importants incendies cette année a détruit, le 8 juillet 2022, prés de 620 hectares sur le secteur de Bessèges/Bordezac. Pour réduire le risque de nouveaux départs de feux, la préfète du Gard avait pris la décision d’interdire du 8 au 11 juillet l’accès, la circulation, le stationnement de tout véhicule, la présence des personnes et toute autre forme de circulation y compris piétonne, dans les forêts et garrigues de plus de 1 hectare. "_Les conditions permettent de lever cette interdictio_n", indique ce mardi matin la Préfecture.

Le département du Gard va cependant rester en alerte feux de forêts pour les prochaines semaines compte des conditions météorologiques, "justifiant ainsi des mesures particulières"

Une carte de vigilance incendies de forêt découpée en 8 zones est mise à jour tous les jours. Elle s'appuie sur les données de Météo France. Elle tient notamment compte des probabilités de départ de feu et des vitesses potentielles de propagation. Elle permet ainsi aux habitants et aux touristes, de connaître le niveau de risque (classé en 4 niveaux blanc, jaune, orange et rouge) et d’adapter leurs pratiques en conséquence. Cette carte est consultable jusqu’au 15 septembre sur le site internet de la préfecture https://www.risque-prevention-incendie.fr/gard/ et sur l’application mobile « Prévention Incendie ».

