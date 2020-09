La préfecture du Loiret alerte sur une arnaque au faux registre du commerce

La préfecture du Loiret appelle les chefs d'entreprises et professionnels créant leur société à la vigilance. Un organisme, baptisé le CNRCS (Chambre Nationale du Registre du Commerce et des Sociétés) et présentant les attributs d'une structure officielle, contacte ces derniers pour demander un paiement en échange d'une inscription au registre du commerce. Le CNRCS est une structure privée, sans lien avec le Registre des Commerces et des Sociétés, et le paiement demandé n'a donc rien d'obligatoire.

Très nombreux signalements de professionnels

"La direction départementale de la protection des populations du Loiret a été destinataire de très nombreux signalements de professionnels qui ont récemment créé leur société et qui ont reçu un courrier intitulé "formulaire d’enregistrement" envoyé par la Chambre Nationale du Registre du Commerce et des Sociétés ou CNRCS", écrit la préfecture dans un communiqué.

"Bien que plusieurs caractéristiques propres aux courriers officiels envoyés par les organismes d’État (utilisation des couleurs bleu-blanc-rouge, du logo Cerfa, ou encore de termes administratifs), figurent sur ces courriers, la CNRCS n’agit pas dans le cadre d’une délégation de service public", poursuit la préfecture qui rappelle que l’enregistrement des sociétés au registre du commerce et des sociétés s'effectue, soit auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, soit directement en ligne sur internet.

En cas de doute sur une pratique commerciale, la préfecture indique que vous pouvez contacter la Direction départementale de la protection des populations du Loiret au 02.38.42.42.66 ou à ddpp-ccrf-ppec@loiret.gouv.fr