La Préfecture du Nord alerte sur une recrudescence des vols par ruse dans le département

La Préfecture du Nord alerte sur une recrudescence des vols par ruse. Les premiers mois de l'année ont été marqué par une multiplication des vols en zone urbaine et en zone rurale notamment à Valenciennes.

De plus en plus de malfaiteurs se présentent sous de fausses identités comme faux agents EDF, faux pompiers ou faux policiers pour entrer dans votre domicile et vous voler. Les victimes sont souvent des personnes âgées, vulnérables ou isolées. Mais la Préfecture précise : "Tout personne est susceptible de devenir la victime de ces auteurs et la période estivale est particulièrement propice à l'augmentation de ces faits, en lien notamment avec les prochains départs en vacances."

La Préfecture du Nord conseille de ne pas laissez entrer chez vous une personne qui n’est pas en mesure de justifier de sa qualité professionnelle, exigez la présentation de sa carte professionnelle. Ne surtout pas quittez l'individu et en cas de comportement suspect composez le 17.