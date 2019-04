La préfecture du Pas-de-Calais renforce les contrôles routiers pour les vacances de Pâques

Denain, France

Depuis le 1er janvier, vingt personnes sont mortes sur les routes du Pas-de-Calais. C'est sept de plus que l'année dernière à la même période. Pour tenter de mettre fin à cette série noire, à l'occasion des départs en vacances de Pâques, une période risquée, la préfecture renforce ses opérations de contrôle.

"La vitesse est la principale cause des accidents mortels dans 60% des cas, explique Alain Bessaha, directeur de cabinet du préfet du Pas-de-Calais. Viennent ensuite les facteurs de distraction comme le téléphone portable ou le fait de chercher quelque chose dans la boîte à gants. La troisième cause est l'alcoolémie."

Il pointe aussi un certain "relâchement" des automobilistes ces dernières semaines : "D'abord parce que le nombre de radars détruits dans le département est très élevé, donc il y a le sentiment que les contrôles sont moins importants. Les forces de l'ordre sont aussi mobilisées depuis plusieurs mois sur des événements d'ordre public. Même s'il y a des effectifs spécialisés comme les CRS autoroutiers ou les unités motocyclistes de la gendarmerie et la police le long des routes, ils assistent régulièrement leurs collègues sur les opérations de maintien de l'ordre."

Contrôle des papiers et éthylotest

A Denain ce samedi, une dizaine de policiers arrêtent des voitures au hasard. "Les agents procèdent à un contrôle des papiers du véhicule et du conducteur, puis on fait un dépistage grâce à un éthylotest" explique Denis Joseph, capitaine de police.

Ce renforcement des contrôles n'inquiète pas Isabelle, une aide-soignante de 60 ans, au volant de sa voiture : "Quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas à avoir peur d'un contrôle. Il n'y a pas assez de tests d'alcoolémie. J'ai mon permis depuis 1976, je n'ai jamais soufflé dans un ballon !" Ce jour-là, un jeune automobiliste par exemple se fait contrôler sous l'emprise de stupéfiants à 170 km/h au lieu de 110.

Au delà des contraventions, ces contrôles sont de véritables actions de prévention : "Au-delà des statistiques, je pense à toutes les familles endeuillées, si on continue sur cette tendance, on risque de perdre dix ans de lutte contre l'insécurité routière" soupire Alain Bessaha. Ce serait un vrai retour en arrière : l'an dernier, le nombre de morts sur les routes du Pas-de-Calais était le plus bas depuis quarante ans.