La préfecture interdit aux gilets jaunes de manifester sur le rond-point des Vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray

La préfète de Seine-Maritime vient de prendre un arrêté pour interdire les rassemblements et manifestations sur ce rond-point emblématique du mouvement des gilets jaunes. Les autorités évoquent de graves et nombreux troubles à l'ordre public. Les gilets jaunes y voient un acte de répression.

Saint-Étienne-du-Rouvray, France

C'est l'un des derniers lieux de mobilisation des gilets jaunes de Normandie. Le rond-point des vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray près de Rouen est occupé quasiment sans discontinuer depuis le 17 novembre dernier. Des gilets jaunes ont même construit une cabane en bois, que la police a plusieurs fois détruite. Mais les gilets jaunes l'ont à chaque fois reconstruite.

Et les autorités vont désormais plus loin pour mettre fin à l'occupation du rond-point. La préfecture a pris un arrêté le mardi 12 mars pour "interdire tout rassemblement ou manifestation". L'arrêté, signé de la main de la préfète, justifie cette interdiction par "de nombreux et graves troubles à l'ordre public" mais aussi par le fait que "les palettes, pneus, feux divers posés sur la voie publique constituent un risque en matière de sécurité routière".

Une longue liste d'incidents au rond-points des vaches

La préfecture rappelle aussi dans son arrêté que les "forces de l'ordre ont subi des violences physiques lors des opérations de déblocage et que des agents de la DIRNO ont reçu des menaces de mort lors des opérations de nettoyage"

Depuis le 17 novembre, de nombreux incidents ont impliqué des personnes installées ou de passage sur le rond-point des vaches, la préfecture en fait la liste, rappelant notamment ce chauffeur routier bulgare pourchassé par plusieurs individus.

Et la semaine dernière, selon la préfecture, les gilets jaunes auraient creusé des tranchées pour empêcher les forces de l'ordre de venir les déloger.

Les contrevenants risquent 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende

Les gilets jaunes n'ont donc plus le droit de se rassembler au rond-point des vaches jusqu'au lundi 18 mars à 9 heures, sous peine de lourdes sanctions dit l'arrêté : 7 500 euros d'amende et 6 mois d'emprisonnement. L'une des figures des gilets jaunes du rond-point des vaches a dénoncé une "mesure de répression"