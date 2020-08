La préfecture envoie des renforts de gendarmerie à Palavas-les-flots

A partir de ce dimanche soir, trente gendarmes supplémentaires (gendarmes mobiles et gendarmes d'un détachement d'appui territorial) seront positionnés à Palavas-les-flots, afin d'aider les forces de l'ordre déjà présentes sur place à assurer la sécurité. Il s'agit, pour la préfecture de l'Hérault, de répondre à l'inquiétude et à la colère des commerçants de la ville après une violente agression survenue vendredi après-midi.

Il y a deux jours, une bagarre a en effet éclaté devant un commerce alors qu'une commerçante demandait, semble-t-il, à un groupe de vacanciers, hommes et femmes, de faire attention à ses biens et de porter un masque. Le ton serait alors monté et cette dernière aurait été frappée, ainsi que sa maman et sa grand-mère, selon ses propos rapportés par Midi Libre. Par ailleurs, un policier municipal aurait lui aussi reçu des coups en voulant intervenir, et aurait eu "le nez et le coude cassé".

En solidarité, des commerçants de Palavas ont décidé de baisser le rideau vendredi soir. Ils sont allés, le lendemain, accompagnés de plusieurs habitants, manifester leur mécontentement devant la gendarmerie. Ils ont aussi réclamé plus de moyens pour permettre le retour au calme. Sur twitter, ce dimanche matin, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin leur a apporté son soutien et a réclamé "la plus grande fermeté pour mettre un terme à ces agissements". Il y a dix jours, déjà, les commerçants avaient manifesté pour dénoncer les incivilités auxquelles ils sont confrontés en période estivale.