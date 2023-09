La préfecture et la mairie de Cavaillon dénoncent un nouvel incendie dans la cité du Docteur-Ayme

En l'espace d'une semaine, plusieurs incendies volontaires se sont déclarés sur un chantier de rénovation urbaine dans la cité du Docteur-Ayme de Cavaillon. Le premier dans la nuit du 12 au 136 septembre où un engin de chantier, un utilitaire ou encore des isolants ont été détruits. Plus récemment, dans la nuit du 19 au 20 septembre aux alentours de 1 heure du matin, une grue de levage, cinq locaux de chantier et une voiture ont brulé. Dans un communiqué, la préfecture de Vaucluse et la mairie de Cavaillon "condamnent avec la plus grande fermeté ces agissements criminels, qui viennent perturber les opérations de rénovation menées au bénéfice des habitants du quartier".

"Madame la préfète et monsieur le maire réaffirment que tous les efforts seront faits pour que cette opération de renouvellement urbain soit mise en œuvre dans les meilleurs délais, afin d'améliorer le cadre de vie des habitants", précise le communiqué publié ce mercredi 20 septembre. Après le dernier incendie, cinq personnes ont été interpellées.